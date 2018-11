Debate Folha de S.Paulo, UOL e SBT com governadores será dia 23 em três estados e DF

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O debate entre os dois candidatos ao segundo turno do Governo de São Paulo, João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB), promovido por Folha de S.Paulo, UOL e SBT será na terça-feira, dia 23, a partir das 18h10. Foi proposto um novo modelo de evento, com banco de tempo, mas o tucano não aceitou.

O encontro acontece nos estúdios do SBT, com mediação do jornalista Carlos Nascimento. Haverá transmissão ao vivo pelos veículos organizadores.

O formato de banco de tempo, muito utilizado na Europa, foi testado no primeiro turno com as candidatas a vice-presidente Manuela D'Ávila (PC do B), Kátia Abreu (PDT) e Ana Amélia (PP), e elogiado por elas.

A campanha de França havia aceitado de imediato. Por este novo formato, os candidatos poderiam administrar o tempo como bem entendessem. Ou seja, em vez de terem tempos cravados para responder às perguntas, poderiam administrar os 25 minutos que lhes seriam facultados.

Como uma das partes não concordou, voltou-se ao modelo acordado no primeiro turno.

Serão três blocos. No primeiro e no terceiro blocos, serão seis sequências de perguntas livres entre os candidatos, com respostas, réplicas e tréplicas.

No segundo bloco, jornalistas dos três veículos organizadores farão perguntas aos candidatos. Cada jornalista fará duas perguntas por candidato. O jornalista poderá complementar a pergunta após a resposta do candidato e o candidato poderá, em seguida, complementar sua resposta.

No final do terceiro bloco, cada candidato terá um minuto e meio para suas considerações finais.

Debates para governador, conforme previsão

15/10 - Roda Viva - 21h e 22h (entrevistados separadamente)

18/10 - Band - 22h

19/10 - RedeTV - 22h15 (entrevistados separadamente)

20/10 - Record - 13h25

21/10 - Gazeta - 18h

23/10 - Folha de S.Paulo, UOL, SBT - 18h10

25/10 - Globo - 22h

DEBATES RJ, MG E DF

Também estão confirmados no mesmo dia 23, às 18h10, os debates com os candidatos aos governos do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) e Eduardo Paes (DEM), Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e Antonio Anastasia (PSDB), e Distrito Federal, Ibaneis (MDB) e Rodrigo Rollemberg (PSB).

Estava previsto também um debate no Rio Grande do Sul, com os candidatos Eduardo Leite (PSDB) e José Ivo Sartori (MDB), mas as duas campanhas desistiram de participar.

DEBATE PRESIDENCIAL

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, enviou por meio de sua assessoria nota informando que não vai participar do debate no segundo turno na data acordada com Folha de S.Paulo, UOL e SBT, na quarta-feira (17).

De acordo com a nota, a equipe médica recomendou mais alguns dias de repouso ao candidato, que passará por nova avaliação no dia 18. Bolsonaro sofreu um ataque no dia 6 de setembro, durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG).

A assessoria se colocou à disposição para intermediar entrevista ou sabatina com Bolsonaro, por considerar "salutar para a democracia [para que] os eleitores possam conhecer os candidatos".

Os organizadores Folha de S.Paulo, UOL e SBT vão tentar agendar com as campanhas de Bolsonaro e Fernando Haddad (PT) outra data para o evento.

Debates presidenciáveis, conforme previsão

*15/10 - RedeTV - 22h (cancelado)

*17/10 - Folha de S.Paulo, UOL, SBT - 18h10 (data a ser renegociada)

21/10 - Record - 22h

26/10 - Globo - 21h30

*Bolsonaro não participa por recomendação médica.