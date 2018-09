Debate na RIC será mais cedo e terá seis candidatos ao governo

Narley Resende

Seis dos dez candidatos ao governo do Paraná devem participar do debate da RICTV Record, em Curitiba, no dia 28 de setembro. O programa de 1 hora e 45 minutos, com transmissão ao vivo, deve ocorrer entre 18h e 20h, mais cedo que em eleições anteriores. Foram considerados aptos ao debate pela emissora os candidatos de coligações com pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional, conforme ordena a lei eleitoral.

Dos dez candidatos, seis se enquadram e todos confirmaram presença: a governadora Cida Borghetti (PP); o deputado estadual Ratinho Junior (PSD); o deputado federal João Arruda (MDB); o ex-deputado federal Doutor Rosinha (PT); o servidor público Professor Luiz Piva (PSOL); e o advogado e jornalista Ogier Buchi (PSL). Jorge Bernardi (REDE), Priscila Ebara (PCO), Professor Ivan Bernardo (PSTU) e Geonísio Marinho (PRTB) não tem representatividade mínima no Congresso Nacional e não foram convidados.

O debate da RIC terá quatro blocos e, portanto, três intervalos comerciais. Será mediado pelo jornalista Denian Couto.

Blocos

O primeiro bloco terá uma rodada de confronto direto entre os canditos, com tema livre, no formato de pergunta, resposta, réplica e tréplica. A pergunta terá 40 segundos, a resposta 1 minuto e 30 segundos, a réplica e a tréplica, 40 segundos. Dessa maneira, cada embate terá 3 mininutos 30 segundos.

O candidato João Arruda, que fará a primeira pergunta, foi escolhido por sorteio, realizado em reunião com os representantes dos partidos. Arruda escolherá para quem quer direcionar sua pergunta e será o último a responder. O segundo a perguntar será o candidato que acabou de responder e assim sucessivamente. Os candidatos não poderão fazer a pergunta para o adversário que acabou de perguntar. Cada um pergunta e responde uma única vez neste bloco.

Pergunta: 40"

Resposta: 1'30

Réplica: 40"

Tréplica: 40"

Total: 26 minutos

O segundo bloco terá duas rodadas de perguntas com tema livre, também com o nome de quem inicia cada série já sorteado. Começa com Ogier Buchi a primeira rodada e com Cida Borghetti a segunda. A única distinção em relação ao bloco anterior é que os candidatos terão plena liberdade para perguntar a quem quiserem, podendo os candidatos responderem a mais de uma pergunta.

O terceiro bloco sera composto por perguntas feltas por jornalistas do Grupo RIC. São eles Marc Sousa (âncora do RIC Mais Noticias e rádio Jovem Pan), Alessandra Consoli (âncora do RIC Noticias/RICTV), Guilherme Rivaroli (apresentador do Balanco Geral), Gislene Bastos (apresentadora do Paraná no Ar), Paulo Gomes (apresentador do Cidade Alerta) e Sergio Mendes (apresentador do RIC Rural). Ao vivo, o jornalista sorteará para qual candidato fará a pergunta quem escolherá ao vivo qual candidato irá comentar a resposta do concorrente.

No quarto e último bloco os candidatos farão considerações finais. Em caso de calúnia ou ofensa pessoal, após pedido que deve ser avaliado pelo Departamento Jurídico da emissora, poderá haver direito de resposta de 30 segundos.