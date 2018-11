Debate pode alterar o quadro eleitoral, diz irmão de Ciro

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com um alto percentual de eleitores que ainda podem mudar de candidato, o ex-governador do Ceará, Cid Gomes (PDT), disse nesta quinta-feira (4) acreditar em uma alteração do quadro eleitoral após o debate promovido pela Rede Globo.

Em Fortaleza, onde faz campanha para senador, ele avalia que o vínculo do eleitor com seus candidatos na disputa deste ano "nunca esteve tão frágil", o que aumenta as chances de seu irmão, Ciro Gomes, apresentar um crescimento na reta final.

"O debate da Rede Globo pode mexer no quadro eleitoral. Com o tempo curto da eleição deste ano, as pessoas estão decidindo na última hora", disse à reportagem.

Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (4), Ciro aparece em terceiro lugar, com 13% dos votos válidos, atrás de Jair Bolsonaro (PSL), com 39%, e Fernando Haddad (PT), com 25%.

Para ele, Ciro reúne características dos dois favoritos na disputa eleitoral, o que pode favorecê-lo na fase final. "Ele tem a autoridade e a força que o eleitor procura em Bolsonaro e a lembrança do governo Lula que o eleitor procura em Haddad", disse.

Para o debate presidencial, o PDT montou um telão no comitê de campanha eleitoral de Cid Gomes. Ele assistirá ao irmão acompanhado da família em Sobral, cidade onde Ciro foi criado.