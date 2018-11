Debate tem caráter decisivo na disputa pelo governo

Narley Resende

Considerado decisivo, o último debate na televisão entre candidatos ao governo do Estado antes do primeiro turno está marcado para hoje, às 22 horas, na RPC-TV, afiliada da Rede Globo no Estado. O debate será mediado pelo jornalista Sandro Dalpícolo, nos estúdios da emissora em Curitiba. Participam do confronto Cida Borghetti (PP), Doutor Rosinha (PT), João Arruda (MDB), Professor Piva (PSOL) e Ratinho Júnior (PSD). Ogier Buchi (PSL) que foi impedido de participar do debate da RIC TV, na última sexta-feira, por uma liminar da Justiça, conseguiu derrubar a proibição após decisão do desembargador Gilberto Ferreira, do Tribunal Regional Federal da 4ª região, confirmada ontem pela Corte.

O debate da RPC será dividido em quatro blocos. As regras foram combinadas com os candidatos.

De acordo com as coordenações de campanha, na RPC será possível criar novos fatos que podem influenciar os indecisos, principalmente por ser na emissora que tem maior audiência no Estado.

Apesar de não admitirem, os candidatos João Arruda, Doutor Rosinha e Professor Piva preparam questionamentos relacionados à ligação de Ratinho Junior, ex-secretário de Desenvolvimento Urbano, e Cida Borghetti, ex-vice-governadora, com o ex-governador Beto Richa (PSDB), candidato ao Senado que foi alvo de três operações nas últimas duas semanas (Rádio Patrulha, do Gaeco; Piloto e Integração II, da Lava Jato).



Atirador

Professor Piva deve se portar novamente como o “franco atirador” do debate da RPC. “Não posso adiantar, senão Ratinho vai faltar. Se ele faltar perde a graça”, ironizou Piva. Outro que pode endurecer o discurso é Doutor Rosinha, que até agora mencionou algumas vezes a relação de Richa com Ratinho e Cida, mas tem focado na defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. “Eu defendo o meu programa de governo e o programa de governo nacional. Até porque um governador do Estado, limitado no atual modelo econômico vai estar com uma camisa de força”, diz.



Espaço

João Arruda espera ter mais espaço na RPC, onde as regras obrigam que os candidatos tenham igualdade de tempo de perguntas e respostas. Arruda reclamou do bloco com direcionamento livre na RIC. “O outro candidato (Ratinho Jr) foi muito mais perguntado do que eu, a própria governadora também. Os dois outros candidatos, do PT e do PSOL, perguntavam um para o outro. Eu recebi poucas e gostaria de ter a mesma oportunidade que os outros candidatos”, reclamou.

Cida Borghetti evita falar sobre sua postura no debate e aparenta estar mais preparada para se defender do que atacar. Na saída do debate da RIC, disse que poderia prever como será na RPC. “Discutir o Estado e as propostas, e medir a temperatura. Já medimos como será o próximo debate, espero que bastante propositivo”, disse Cida.



Impugnação ameaça duas pesquisas

Duas das cinco pesquisas sobre a disputa pelo governo do Estado previstas para serem divulgadas até o primeiro turno da eleição podem ser impugnadas por não terem incluído o candidato do PSL, Ogier Buchi, no levantamento.Na semana passada, uma liminar impediu ele de continuar na campanha, mas Buchi recorreu e conseguiu derrubar a decisão.

Na quinta-feira, três dias antes do pleito, serão divulgadas as pesquisas que realizadas pelos institutos Veritá, que ouvirá a opinião de 2.020 eleitores sobre seus votos ao governo e Senado. No mesmo dia, o instituto Tonkovitch, deve divulgar levantamento feito com 1.500 eleitores, também sobre governo e Senado. Nos dois casos, as pesquisas são contratadas pelos próprios institutos.

Na sexta-feira será a vez da pesquisa do Instituto Radar, que já está em campo ouvindo 1.494 eleitores, também em levantamento contratado pela própria empresa. Nos três casos, os institutos mantiveram Ogier Buchi entre os candidatos relacionados

As pesquisas mais aguardadas são as da véspera da eleição, no sábado, véspera da eleição, quando serão divulgadas as pesquisas do Instituto IRG, que é contratada pelo próprio instituto e deve entrevistar 1.250 eleitores, apenas com intenções de voto ao governo do Paraná; e do Instituto Ibope, que vai ouvir 1.512 eleitores sobre os votos ao governo e Senado. A pesquisa Ibope é encomendada pela RPC-TV, afiliada da Rede Globo em Curitiba. O problema é que os dois instutos não incluíram o candidato do PSL. Ontem, ele disse que está “estudando estratégias”, e não definiu se vai pedir a impugnação desses levantamentos.

No Ibope divulgado na última quinta-feira, Ratinho Jr apareceu com 44% das intenções de voto, seguido de Cida Borghetti (17%), João Arruda (10%), e Dr Rosinha (6%). Ogier Buchi teve 2%, Professor Piva (PSOL), Professor Ivan Bernardo (PSTU), Jorge Bernardi (Rede) e Priscila Ebara (PCO) - todos com 1% cada. Brancos e nulos somam 9% e não sabem, 4%. Nesse caso, os adversários de Ratinho Jr somam 39% e a diferença é de 5%.

Pesquisa realizada pelo Ibope de 24/9 a 26/9/2018 com 1.204 entrevistados (Paraná). Contratada pela RPC-TV. Registro no TSE: PR-07128/2018. Confiança: 95%. OBS: A pesquisa está sendo impugnada por representação eleitoral em razão de alegadas discrepâncias técnicas concernentes à estratificação do eleitorado.