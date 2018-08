Debates sobre futuras concessões de pedágios chegam a Curitiba

Da Redação Bem Paraná

Governo do Estado vem realizando reuniões públicas para debater o novo ciclo de concessões de rodovias. Já foram quatro encontros desde o início do mês, e o quinto acontece hoje, em Curitiba Será no centro de eventos do Instituto de Engenharia do Paraná, com início às 14h30.

A governadora Cida Borghetti participará do encontro, junto com lideranças da capital e região metropolitana, representantes de entidades do setor produtivo e de outros segmentos, representantes da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Paraná e da Agência Reguladora do Paraná (Agepar).

Esta é a quinta reunião a ser realizada pelo Governo do Estado para discutir com a sociedade um novo modelo de concessão de rodovias. Já foram promovidos eventos em Cascavel, Londrina e Ponta Grossa. Em Maringá a reunião aconteceu ontem. “Estamos construindo esse novo modelo através do diálogo com a sociedade. Prioritariamente, queremos 50% a menos na tarifa do que é pago hoje”, disse Cida. A cada audiência é formado um grupo de trabalho para elaborar propostas.