Deborah Evelyn diz estar apavorada com o convite para Dança dos Famosos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Dança dos Famosos volta na próxima semana ao Domingão do Faustão em sua 15ª edição, mas os 12 competidores já foram anunciados neste domingo (12). A maioria já deixou claro que tem pouca ou nenhuma experiência em dança, mas todos dizem estar ansiosos para a diversão.

"Fiquei apavorada porque não é minha área. Eu amo dançar, mas em festa do amigo, eu não tenho talento. Estou com pena do Rodrigo, meu par", brinca a atriz Deborah Evelyn. "Mas acho que vai ser uma diversão, vou aprender a dançar e tenho que manter em mente que não é minha área, não tenho que fazer maravilhosamente bem", completa.

A atriz diz que ouviu o diretor do programa e artistas que já tinham participado antes de dizer sim, e que todos disseram ser muito difícil, mas também bem divertido. "Eu vou morrer antes de cada dança, mas eles disseram que, fora isso, são quatro meses se divertindo, brincando", disse ela, que afirma estar ansiosa pelo tango.

Além de Evelyn, estarão no programa Dani Calabreza, 36, Bia Arantes, 25, Érika Januza, 33, Mariana Ferrão, 39, Pâmela Tomé, 24, Nando Rodrigues, 33, Léo Jaime, 58, Anderson Tomazini, 29, Sérgio Malheiros, 25, Danton Mello, 43, Fiuk, 27.

Dani Calabreza também disse que resistiu antes de aceitar o convite. Foram três anos de recusas antes do sim para esta edição. "Me joguei agora, mas desde que eu entrei na Globo eu fujo do Faustão", brincou ela, que fez aulas de dança duas vezes na vida: balé, dos cinco aos seis anos, e dança do ventre, dos 17 aos 18.

Outro participante que também acumulava convites para o quadro é Léo Jaime, que recusou por anos por conta da agenda. "Mas a ideia sempre me agradou porque amo dança. Já fiz teatro musical e aulas de dança -balé clássico, jazz e dança contemporânea. Sou ruim em tudo, mas faço tudo com muito amor", disse aos risos.

A maioria dos participantes diz não ter familiaridade com a dança profissional, mas está disposta a se divertir. Danton Mello falou que será a arte de "enganar direitinho", enquanto Érika Januza afirmou estar preocupada com acrobacias e movimentos aéreos. Já Sérgio Malheiros diz estar pegando dicas com a namorada Sophia Abrahão, que já participou do quadro.

"Estamos com um elenco muito animado!", avalia o diretor da atração, Beto Silva. "O diferencial é que fazemos um espetáculo para que o público seja capaz de sentir a emoção que está presente em cada casal. O espectador vai se sentir dentro do palco, muito próximo dos artistas", afirma.

No ano passado, a vencedora foi a atriz Maria Joana, que voltou neste domingo ao programa do Faustão, mas dessa vez para participar do quadro Ding Dong, ao lado de Lucas Veloso, Joaquim Lopes e Rafael Zulu, que também estiveram na última Dança dos Famosos.

O jogador de futebol holandês Clarence Seedorf, 42, chegou a ser cogitado para participar do programa, mas teria cobrado um milhão de euros (cerca de R$ 4,3 milhões) pela participação. Ele também foi anunciado, nos últimos dias, novo técnico do Camarões.