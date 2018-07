Deborah Secco diz que removia celulites e manchas antes de postar fotos nas redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mostrando beleza e segurança de sobra no papel de Karola, em "Segundo Sol" (Globo), a atriz Deborah Secco, 38, afirmou que por anos retocou suas fotos antes de postá-las nas redes sociais. "Tirava a celulite das pernas e do bumbum, removia olheiras, manchas no rosto...".

Em entrevista à revista Boa Forma, Deborah contou que foi seu marido, o ator Hugo Moura, 27, quem a convenceu a assumir seu corpo do jeito que é. "Ele disse que eu estava fazendo mal para outras mulheres. A ficha caiu!", disse ela, que admitiu ser beneficiada pela genética, que a ajuda a permanecer magrinha.

Crescer em frente às câmeras, disputando bons papéis na televisão, no entanto, já a fez cometer algumas loucuras para alcançar o estereótipo de gostosona, revelou a atriz. "Meu corpo explodiu: tinha muito sono, um cansaço extremo e sintomas de depressão. Fui parar no hospital", diz, recordando as dietas mirabolantes.

Hoje, Deborah afirma entender que a carreira de atriz vai além da forma física e que pode fazer outros personagens. "Mas precisamos lutar contra essa ditadura da magreza", afirma. Além do personagem em "Segundo Sol", ela está atualmente nos cinemas, com o longa "Mulheres Alteradas".