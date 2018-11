Deborah Secco, Thaila Ayala, Camila Queiroz e outros famosos participam da SPFW

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 46ª edição da São Paulo Fashion Week, que começou no último domingo (21) e segue até sexta (26), reúne na passarela e nos corredores do espaço Arca, na Vila Leopoldina (zona oeste de São Paulo), vários famosos como as atrizes Camila Queiroz, 25, e Deborah Secco, 38

Nesta terça-feira (23), a atriz Thaila Ayala, 32, desfilou para a grife do estilista Reinaldo Lourenço, que abriu o terceiro dia da semana de moda.

Já na tarde de segunda-feira (22), um dos grandes destaques foi a presença de Deborah Secco, 38. Ela desfilou para a grife Torinno e exibiu o seu novo visual: o cabelo no estilo "joãozinho". A atriz adotou o corte radical por conta de sua personagem Karola, em "Segundo Sol".

Após a mudança, Deborah contou que está repensando também o seu estilo de vestir. "Estou em um momento de me desapegar do que era e construir um novo jeito de ser", afirmou ela.

Outra famosa que participou da SPFW na segunda foi a atriz e ex-modelo Camila Queiroz, 25. Ela relembrou os tempos de modelo em desfile para a grife João Pimenta. "Minha última vez aqui na SPFW foi durante as gravações de Verdades Secretas [minissérie da Globoo de 2015], onde participei de cinco desfiles que acabaram compondo a trama", revelou para a revista Marie Claire.

Camila Queiroz está no elenco da próxima novela das sete da emissora carioca, "Verão 90 Graus".

Também participaram da SPFW a modelo Renata Kuerten, 30, a atriz e a cantora Manu Gavassi, 25, e a atriz Carla Diaz, 27.