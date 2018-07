Ivan Santos

O senador e pré-candidato a presidente da República, Alvaro Dias (Podemos) afirmou, em encontro com empresários na Associação Comercial de São Paulo, que “não haverá força humana capaz de promover um recuo em relação à nossa candidatura”. A declaração foi uma resposta às especulações de que o Podemos poderia desistir da corrida presidencial para apoiar Geraldo Alckmin (PSDB/SP). “Se querem convergência para o centro, que convirjam para esta proposta”, defendeu. “É o momento de as pessoas lúcidas e conscientes exercerem o protagonismo, sob pena de repetirmos a tragédia que estamos vivendo”.

Combate

Ao rebater críticas recorrentes de que, como político com longa carreira, nunca fez nada para reverter o quadro de mazelas brasileiras, o senador justificou que somente agora criou-se um meio possível para que isso fosse feito. “Antes eu só podia contestar, agora posso combater”. Para ele, o sistema político brasileiro é o “sistema da negociação, do balcão de negócios, do loteamento de cargos públicos”, classificando-o ainda como um “sistema de escândalos e corrupção fabricado em Brasília e levado para outros estados”.

Renovação

Em encontro na Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi-PR), o pré-candidato ao Senado, professor Oriovisto Guimarães (Pode) defendeu a importância da ética e da renovação para a construção de novos caminhos para mudar o país. “A reforma da previdência é uma questão de matemática, o déficit no ano passado foi de 270 bilhões de reais. É uma receita que não funciona, que concede privilégios enormes a algumas pessoas e uma aposentadoria ridícula à maioria do povo brasileiro”, destacou.

Sobrepreço

A prefeitura de Sarandi (Norte) suspendeu licitação para a compra de material de pavimentação depois que o Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR) apontou sobrepreço de 40% no valor do concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), material base para a produção de asfalto. Segundo os técnicos do TCE, considerando o valor do edital, de R$ 6.060.000,00, o sobrepreço alcançava expressivos R$ 2.424.000,00.

Despesas

Despesa contraídas nos últimos oitos meses do mandato sem a disponibilidade de recursos em caixa para o seu pagamento levaram o TCE a rejeitar aas contas de 2016 da prefeitura de Mallet (região Sul). O então prefeito, Rogério da Silva Almeida foi multado em R$ 231,5 mil. Segundo a avaliação do tribunal, houve também um déficit orçamentário de 1,95%, equivalente a R$ 556.409,01, de fontes não vinculadas a programas, convênios, operação de crédito e regime próprio de previdência social (RPPS).

Bloqueio

A Vara da Fazenda Pública de Rio Branco do Sul (região metropolitana de Curitiba, determinou liminarmente o bloqueio de bens do ex-prefeito de Itaperuçu, Neneu Artigas (PDT) e mais sete réus envolvidos em licitação irregular. A decisão atende pedido do Ministério Público em ação por improbidade administrativa relativa à contratação de empresa fornecedora de medicamentos.

Favorecimento

De acordo com o MP, a licitação de 2014 teve diversas irregularidades, como ausência de publicidade do edital, favorecimento a determinada licitante, superfaturamento nos preços de remédios. Além disso, teria havido a contratação de licitante sem a prova de que ela possuía a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).