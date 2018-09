Decoração infantil feita em casa com criatividade e sem gastar muito é alternativa para a crise

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a grana curta, muitos pais têm optado por arregaçar as mangas e cuidar de todos os detalhes da festa de aniversário do filho. Para conseguir um resultado bonito e divertido, as dicas dos especialistas no assunto são usar a criatividade, envolver toda a família nos preparativos e fazer um bom planejamento.

"O primeiro passo é listar tudo o que precisa ser feito e os respectivos prazos", indica Magali Sarmento, decoradora da Momento Festas. Ela acrescenta que também é essencial que a celebração reflita os gostos e preferências do aniversariante. "A criança deve se ver na decoração e em todos os detalhes da festa".

Aproveitar itens de celebrações de anos anteriores ou que já têm em casa e pesquisar referências na internet são outras dicas. Foi o que fez a bancária Patrícia Ribeiro Guimarães, 35, na comemoração de dois anos da filha, Gabriella, que teve como tema o desenho "Show da Luna".

"A mesa do bolo foi decorada com as bonecas que ela já tinha. Para a mesa dos convidados, eu aproveitei latas de leite em pó, as revesti com papel contact que sobrou da lista de material escolar e as ornamentei como se fossem o vestido da personagem", conta. Patrícia conta que começou a planejar a festa dois meses antes para evitar imprevistos.

A designer Anamaria Mendes, 45, também tem experiência em organizar as comemorações do filho, Lucas, 11. Ela afirma que é importante envolver toda a família, inclusive o aniversariante.

"Não dá para dar conta de tudo sozinha. Aqui em casa, todos colaboram. O pai fica encarregado das brincadeiras e de animar a criançada, muitas vezes com a ajuda do padrinho do nosso filho. Minha irmã, que trabalha com doces decorados, sempre dá o bolo de presente. Já a minha mãe e a minha sogra ajudam colocando coisas no forno ou servindo", relata.

Lucas, acrescenta ela, participa dos preparativos da festa, ajudando a colorir um objeto de decoração, por exemplo.

Para a comida, Anamaria indica alimentos fácies e que já estejam pré-prontos. "Pipoca, pizzinha e nuggets são sucesso sempre", afirma. Frios, pães, bolachas e frutas também são indicados.

Dicas

- Envolva a própria criança e toda a família nos preparativos da festa e divida as funções. A madrinha pode montar o bolo; o pai, as brincadeiras; uma tia, parte da decoração

- Defina o tema da festa de acordo com o gosto do seu filho. Pode ser um personagem ou um assunto de que ele goste muito

- Com o tema definido, escolha uma paleta de cores para trabalhar os objetos de decoração

- A mesa do bolo deve receber atenção especial. Procure referências e inspirações na internet

- Antes de comprar os enfeites, veja o que você já tem em casa. Brinquedos da criança, como bonecos ou ursinhos de pelúcia, podem fazer parte da mesa. É possível também reaproveitar tecidos, fitas e retalhos de outras festas

- O ideal é que o bolo siga o tema da festa. Pense na opção de alugar um bolo falso (feito de isopor, espuma, papelão ou biscuit), que será usado apenas para a decoração

- Faça uma lista do que precisa comprar para adquirir só o necessário e não se perder nas lojas

- O nome da criança deve estar na mesa do bolo. Uma opção é imprimir as letras em papel cartão colorido e prender na parede atrás da mesa. Outra opção é escrever o nome com MDF

- A lembrancinha para as crianças pode ser aproveitada como atividade durante a própria festa. Kit de colorir, massinhas ou jogos são apostas que costumam agradar

- Use a criatividade. Pesquise na internet e no YouTube dicas de decoração que podem ser feitas em casa