Dedé, dos Trapalhões, conta como foi dar beijo em Xuxa no cinema

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dedé Santana, 82, falou abertamente sobre sua trajetória artística e detalhes sobre trabalhos que fez com Xuxa Meneghel, incluindo o momento em que contracenou o primeiro beijo da apresentadora no cinema.

"Eu falei 'vem cá, eu não sou galã de cinema nem de novela, não sei dar beijo técnico'. Como é que eu faço?" Ela falou assim: 'lasca!'", brincou o humorista. "Quando terminou, falei, 'Xuxa, como é que foi o beijo?'. Ela falou: 'foi xoxo'", completou Dedé em conversa com o Sensacional, que vai ao ar nesta quinta-feira (9) pela RedeTV!

Ele ainda relembrou os momentos com colegas de Os Trapalhões e comparou com os artistas de hoje. "Os comediantes de hoje se juntam na hora da gravação. Nós, não. Vivíamos quase 24 horas juntos, viajávamos, trabalhávamos e fazíamos filme", disse.

Dedé também destacou o papel de Renato Aragão, conhecido como Didi, no grupo. "Na realidade ele é o grande cabeça dos Trapalhões, porque sabia que direção tomar. Não posso nem dizer que ele era melhor do que um ou que todos, todos eram iguais, mas ele tinha uma visão", conta.

O humorista disse ter saudades de trabalhar ao lado do amigo e confirmou a boa relação: "Não, nunca brigamos. É conversa fiada, isso. Eu sempre briguei com o Renato, desde o começo, mas era briga dele reclamar do horário ou briga de eu querer fazer um tipo de filme e ele, não".