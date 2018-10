Dedé supera dúvida pessoal sobre volta 100% para brilhar no Cruzeiro

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Dedé ressurgiu no Cruzeiro em 2018. Depois de três graves lesões em pouco mais de três anos, o zagueiro volta como alicerce defensivo da equipe comandada por Mano Menezes.

Soberano nas bolas aéreas e muito forte no desarme, o Mito -como é conhecido- já pensou que não teria condições de recuperar a boa forma para o futebol.

Após disputar apenas 12 partidas em três temporadas seguidas, o defensor voltou à equipe sob a batuta de Mano e se firmou como titular. Nessa quarta-feira (17), atingiu a marca de 38 partidas no ano, mais que o triplo do que fez entre 2015 e 2017.

A participação sempre em alto nível deixa o defensor muito satisfeito com o seu momento. Na manhã desta quinta, ele se pronunciou sobre a fase na Toca da Raposa II.

"Sempre busquei trabalhar para melhorar, sempre. Mas a forma que voltei foi muito boa. Enquanto estava lesionado, fiquei com o pensamento: "Será que volto 100%? Será voltarei do jeito que era antes?". Mas com trabalho e cuidado, estou conseguindo fazer um bom ano", afirmou ao "Fox Sports".