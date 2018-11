Dee Snider, do Twisted Sister, se apresentará em Curitiba. Ingressos já estão à venda

Redação Bem Paraná

Dee Snider, vocalista da banda norte-americana de hard rock Twisted Sister, fará show em Curitiba no dia 21 de março de 2019. Os ingressos, aliás, já estão à venda no Disk Ingressos e o preço varia de R$ 70 a R$ 600, conforme o setor. A apresentação faz parte da turnê “For The Love Of Metal” e acontecerá na Ópera de Arame.

Com o Twisted Sister, Snider, 63 anos, gravou "We're Not Gonna Take it', um dos hinos do gênero. Lançou ainda, com a banda, clássicos do hard rock como "I Wanna Rock", "The Price", "Come Out and Play", "The Kids Are Back" e "Stay Hungry", todas incluídas em discos que saíram na primeira metade dos anos 1980.

Dee Snider já fez show em Curitiba em turnê realizada pelo Twisted Sister em novembro de 2010.