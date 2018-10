Defesa Civil dá dicas de como o cidadão deve se comportar em um temporal

SMCS

A Defesa Civil de Curitiba mantém em alerta equipes de pronta resposta nas dez administrações regionais da cidade, com viaturas equipadas para atuar assim que forem acionadas. Mas, é preciso tomar algumas precauções simples em dia de chuva forte. Se estiver na rua, é preciso procurar rapidamente um local seguro – em nível mais elevado e protegido da chuva.

Também é importante evitar ficar sob árvores, fios de alta tensão ou coberturas de postos de gasolina e não tentar atravessar vias inundadas, seja a pé ou de carro.

Veja mais dicas

- Se estiver em casa ou no escritório na hora do temporal, evite sair.

- Se estiver na rua, procure rapidamente um local seguro – em nível mais elevado e protegido da chuva.

- Jamais fique sob árvores, fios de alta tensão ou coberturas de postos de gasolina, que são frágeis.

- Não tente atravessar vias inundadas, seja a pé ou de carro: espere a água baixar.

- Caso precise de ajuda, chame 153 (Guarda Municipal), 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

- Na rua onde mora, certifique-se de as bocas-de-lobo estão desobstruídas. Caso estejam cobertas com folhas, galhos ou lixo, proteja as mãos com luvas ou sacos plásticos e remova o material.