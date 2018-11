Defesa de Battisti diz que Bolsonaro desrespeitaria STF se autorizasse extradição

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A defesa do italiano Cesare Battisti diz que Jair Bolsonaro (PSL) estaria desrespeitando o STF (Supremo Tribunal Federal) se decidisse pela extradição dele sem autorização da corte.

O presidenciável voltou a afirmar nesta terça-feira (16) que tomará a medida se for eleito presidente da República.

Uma decisão do ministro Luiz Fux, do STF, de outubro de 2017, impede a extradição do italiano até que o pedido de habeas corpus feito pelos advogados de Battisti seja analisado pela Primeira Turma do Supremo. O caso não foi julgado pelo colegiado desde então, e o entendimento de Fux é o que está valendo.

"Há uma decisão judicial que precisa ser respeitada. Uma atitude em sentido contrário é impraticável num ambiente de respeito ao STF", disse Igor Tamasauskas, que defende Battisti.

A Presidência da República teria a possibilidade de encontrar argumentos jurídicos para autorizar a repatriação, mas a medida poderia ser considerada autoritária.

O presidente Michel Temer (MDB) chegou a sinalizar que extraditaria o estrangeiro, condenado pela Justiça italiana sob a acusação de ter participado de quatro assassinatos. Ele, no entanto, decidiu esperar uma decisão do STF antes de assinar qualquer ato.

Para Tamasauskas, Bolsonaro só poderia agir contra seu cliente caso houvesse até lá uma decisão judicial em sentido contrário ao que está em vigor hoje.

"Não existe uma iniciativa imperial de extraditar alguém contra uma decisão judicial. Presumo que ele respeitará as instituições e a Constituição", disse o advogado.