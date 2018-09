Defesa do ex-marido de Tatiane Spitzner pede suspensão do processo pela segunda vez

Redação Bem Paraná

Pela segunda vez, a defesa de Luiz Felipe Manvailer, acusado pela morte da mulher a advogada Tatiane Spitzner em Guarapuava, apresentou pedido de suspensão do processo. Em agosto, a defesa do réu fez o primeiro pedido alegando que não ficou claro na denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR) qual foi a causa de morte de Tatiane. Na ocasião, o pedido foi negado.

Desta vez, os advogados de Manvalier afirmam que é impossível apresentar uma resposta à acusação, porque mesmo após a denúncia, o Ministério Público do Paraná (MPPR) continua a acrescentar novos elementos ao processo. Os advogados pedem a suspensão do processo até que os laudos de necropsia e o exame anatomopatológico fiquem prontos. De acordo com o MPPR, a acusação é clara e precisa, permitindo o prosseguimento do processo.

Manvailer está preso e é acusado de ter matado a mulher Tatiane Spitzner, que morreu ao cair do quarto andar do prédio onde o casal morava no Centro de Guarapuava, no dia 22 de julho. A informação consta do Boletim de Ocorrência (BO) que foi anexado ao processo movido pelo Ministério Público Estadual (MP-PR).

O BO foi lavrado pelos Policiais Federais Rodoviários que encontraram Manvailer, andando apressado às margens da BR-277, em São Miguel do Iguaçú, proximo a fronteira do Brasil com o Paraguai. Após a morte de Tatiane, Manvailer pegou o carro da vítima e, após de envolver em um acidente no município, abandonou o carro e seguia à pé até a fronteira.

Em depoimento, um dos policiais que atendeu a ocorrência afirmou que, ao ser abordado, Manvailer “não apresentava sinais etílicos, bem como, não apresentava odor de bebida alcoólica, não falava enrolado e também andava normalmente, sem cambalear”. Ele andava com pressa, mas “estava calmo e obedeceu às ordens emanadas dos policiais”. Ainda de acordo com informações do B.O., Manvailer teria perguntado sobre a esposa ao ser encontrado e disse que ela havia se jogado do apartamento, em Guarapuava. Com medo, ele estaria fugindo para o Paraguai.

Além dos depoimentos dos policiais, o MP-PR anexou os depoimentos de dois garçons que teriam atendido o casal em um bar, na noite de 21 de julho. O casal saiu, naquele dia, para comemorar o aniversário de Manvailer com amigos. Segundo os garçons, foi servida uma garrafa de champanhe ao casal, que costumava frequentar o local. Porém, os funcionários não viram Manvailer ingerir bebidas alcoólicas. Eles também não presenciaram discussões entre o casal naquela noite. Na comanda em nome de Tatiane anexada ao processo, constavam um combo de gin tônica e duas cervejas long neck.

Os advogados de Manvailer classificam a acusação como “incompleta” e afirmam que ela está “sendo costurada como se fosse uma ‘colcha de retalhos’ inserindo novos pedaços a cada tempo”. A defesa informa que deve aguardar todas as provas e depoimentos para se manifestar.