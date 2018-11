Atlético começa venda de ingressos para semifinal da Sul-Americana

Silvio Rauth Filho

A Conmebol definiu nessa sexta-feira (dia 2) as datas e os horários das semifinais da Copa Sul-Americana. O primeiro duelo do Atlético Paranaense contra o Fluminense está marcado para a próxima quarta-feira (7), às 21h45, na Arena da Baixada.



Os 90 minutos decisivos serão no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A partida será no dia 28 de novembro [quarta-feira], às 21h45.



O classificado enfrenta, na grande decisão, o vencedor de Santa Fe [Colômbia] e Junior Barranquilla [Colômbia], que se enfrentam nos dias 8 de novembro e 29 de novembro.

A venda de ingressos começa às 13 horas dessa sexta-feira (dia 2) pelo site IngressosCAP.

Clique aqui para mais informações sobre ingressos, no site oficial do clube.

Os valores antecipados, até terça-feira (dia 6), são de R$ 70 ou R$ 80, conforme o setor. No dia do jogo, os preços sobem para R$ 100.

A venda nas bilheterias começa na próxima segunda-feira (dia 5)



Semifinais da Conmebol Sul-Americana

Jogo de ida

Atlético Paranaense x Fluminense

07/11 [quarta-feira], às 21h45

Estádio Joaquim Américo, em Curitiba



Jogo de volta

Fluminense x Atlético Paranaense

28/11 [quarta-feira], às 21h45

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)