Deise Cipriano, do Fat Family, é diagnosticada com câncer no aparelho digestivo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deise Cipriano, 38, cantora do grupo Fat Family, foi diagnosticada com câncer no aparelho digestivo. Ela está internada no Instituto do Câncer, em São Paulo, desde o dia 21 de agosto.

Em entrevista à Revista Quem, Simone Cipriano, irmã de Deise, informou que a cantora já realizou a primeira sessão de quimioterapia.

Nas redes sociais, a irmã também mostrou que a família está apoiando ao máximo a internação de Deise. "Cortamos nosso cabelo bem curtinho, por uma boa causa, em solidariedade a nossa irmã Deise e a todos os efermos do Icesp, do Brasil e do mundo. Há um tempo para todas as coisas e Deus é o dono do tempo", escreveu Simone na legenda da foto em que Suzete, Sueli e Kátia aparecem com o novo visual.

Talita Cipriano, filha de Deise e participante do The Voice Kids, tem manifestado seu amor e carinho pela mãe em suas redes. No Instagram, ela compartilhou uma foto em que segura a mão de Deise. "[...]Nós somos assim quanto mais erramos que vencemos o coração eu não vou ficar aqui, Jesus pagou por meu erro, me aceitou. Teu nome tem poder. Te amo mãe", escreveu ela, compartilhando a letra da música "Me Levantarei".

No Instagram da cantora, diversos famosos mandam mensagem de apoio. Neymar, Jesus Luz, Naldo Beni e Cláudia Leitte gravaram vídeos desejando força e melhoras para Deise. "Vou orar por você, vai dar tudo certo, está tudo na mão do senhor", disse Claudinha.