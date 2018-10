Del Potro enfrenta Nikoloz Basilashvili na final ATP 500 de Pequim

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após desistência do italiano Fabio Fognini, por lesão no tornozelo, o tenista argentino Juan Martin del Potro vai disputar a final do ATP 500 de Pequim, na China.

Na decisão, Potro vai enfrentar o georgiano Nikoloz Basilashvili, 26, que atualmente está na 34ª posição do ranking. Neste sábado, Basilashvili venceu o britânico Kyle Edmund pelo placar de 7/6, (8-6) e 6/4, em jogo que durou 1h39min.

Não é a primeira vez que os tenistas se enfrentam em um torneio. Basilashvili, que conquistou o ATP 550 de Hamburgo, na Alemanha, neste ano, já enfrentou o argentino no Masters 1000 de Xangai e perdeu por 2 sets a 1.

A partida final entre os jogadores vai acontecer às 8h30 (Horário de Brasília).