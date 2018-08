Delator do Caso Whatsapp do Coritiba é condenado, mas avisa que vai recorrer

Silvio Rauth Filho

A 4ª Vara Cível de Curitiba decidiu condenar Bruno Kafka, ex-funcionário do Coritiba e “delator” do Caso Whatsapp, a pagar indenização de R$ 40 mil. O caso ocorreu em setembro de 2015, quando Kafka revelou publicamente conversas de um grupo de Whatsapp entre dirigentes e funcionários do clube. Nessas mensagens pelo aplicativo, os integrantes do grupo criticavam o então presidente do Coxa, Rogério Portugal Bacellar. E planejavam ações contra o ex-vice de futebol, Ernesto Pedroso, e contra o ex-vice Ricardo Guerra. Na época, Kafka trabalhava no Coritiba e teve acesso a essas conversas no Whatsapp.

“Se uma conversa é mantida em grupo privado de aplicativo, é 'óbvio e claro' que seus participantes têm expectativa de que ela não seja divulgada. Com esse entendimento, o juiz James Hamilton de Oliveira Macedo, da 4ª Vara Cível de Curitiba, condenou um ex-diretor do Coritiba Foot Ball Club a pagar indenização por danos morais a ex-colegas por ter divulgado conversas que mantiveram num grupo no WhatsApp”, explicou o site Conjur.

Kafka terá de pagar R$ 5 mil a cada um dos oito integrantes do grupo intitulado “Indomáááááável F.C”. A ação foi movida por um dos diretores do Coritiba, representado pelo advogado Luiz Fernando Pereira. Os oito beneficiados pela decisão são Carlos Eduardo Vianna, André Macias, Christian Gaziri, Marcelo Molinari, Adriano Rattmann, Arthur Klas, Pierre Boulos e Alexandre Dupas Pereira.

“O abuso do direito de informar se deu pela forma como foram divulgadas as notícias, atingindo a imagem pessoal e profissional dos autores. Ora, considerando que as mensagens foram trocas em aplicativo de celular em grupo privado, resta patente que não poderiam ser divulgadas, ressaltando-se, notadamente, que caso quisessem que as mensagens trocadas fossem publicas teriam as partes o feito dessa forma”, determinou o juiz.

Kafka, 26 anos, deixou o clube ainda em 2015. Em 2016, concorreu a vereador para Curitiba, pelo PMDB.

Nessa quarta-feira (dia 15), avisou que vai recorrer da decisão. "O conteúdo do grupo não está sendo tratado da forma que deveria. Em nenhum momento foi disponibilizado assuntos de cunho pessoal. Tudo o que acabou sendo divulgado era ligado ao Coritiba e a gestão do Clube na época. Isto fica bem claro quando se analisam as mensagens juntadas no processo. Tenho a convicção de que o Tribunal irá avaliar bem a questão e reverter isso", declarou.