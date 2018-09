Delcídio do Amaral registra candidatura ao Senado em MS

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O ex-senador Delcício do Amaral (PTC) registrou nesta segunda-feira (17) sua candidatura ao Senado em Mato Grosso do Sul.

Ele substitui o candidato a senador César Nicolatti (PTC), que desistiu da candidatura e vai concorrer a um mandato de deputado estadual.

Delcídio teve o seu mandato de senador cassado em maio de 2016, dias após ser preso pela Polícia Federal sob suspeita de obstrução da Justiça.

Em junho deste ano, ele foi absolvido na uma ação penal em que era acusado de ter participado de um esquema para comprar o silêncio de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras que virou delator na Lava Jato.

Em tese, Delcídio está inelegível por ter tido o seu mandato cassado pelo Senado em 2016. O ex-senador, contudo, vai brigar na Justiça para reverter a inelegibilidade amparado pela sentença que o inocentou.

Com 63 naos, Delcídio do Amaral foi senador pelo Mato Grosso do Sul entre 2003 e 2016, período em que esteve filiado ao PT.

Nesta eleição, ele enfrenta nas urnas nomes como Nelsinho Trad (PTB), Waldemir Moka (MDB), Sergio Harfouche (PSC) e Zeca do PT (PT).