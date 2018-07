Dele Alli se despede da Copa e agradece à seleção inglesa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para a Bélgica deixou a Inglaterra com o quarto lugar da Copa do Mundo. Isto significa que a seleção não alcançou sua melhor colocação desde que foi campeã em 1966, mas Dele Alli agradeceu mesmo assim.

“Assim termina oficialmente a nossa jornada na Copa do Mundo. Foi uma honra. Obrigado aos meus companheiros de time, ao treinador, e a toda a comissão técnica. Foi incrível compartilhar essa experiência com vocês”, escreveu o jogador no Instagram.

A Inglaterra igualou sua campanha de 1990, quando também terminou na quarta posição. Se tivesse vencido a Bélgica, teria comemorado sua melhor trajetória desde 1966. Não aconteceu.

Antes mesmo de Meunier e Hazard marcarem pela Bélgica na disputa pelo terceiro lugar, a eliminação da Inglaterra para a Croácia na semifinal já havia frustrado o sonho do bicampeonato inglês.

A frase “it’s coming home” (“o futebol está voltando para casa”, em tradução literal, uma referência ao fato de que foram os ingleses que inventaram o futebol) foi resgatada em 2018 e se tornou o centro da campanha de marketing em torno da seleção.