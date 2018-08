Delegados farão sabatina com candidatos ao governo do Paraná; Cida não deve comparecer

Narley Resende

A governadora Cida Borghetti (PP), candidata à reeleição, afirma que não poderá comparecer a uma sabatina promovida por delegados da Polícia Civil do Paraná com candidatos ao governo do Estado. O evento será nesta terça (14), a partir das 18h30. Cida alegou agenda oficial em que deve acompanhar a posse do novo presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, nesta quarta-feira (15).

O ex-vereador de Curitiiba Jorge Bernardi (REDE), o ex-deputado federal Doutor Rosinha (PT), o deputado federal João Arruda (MDB) e o deputado estadual licenciado Ratinho Junior (PSD) confirmaram presença. Eles serão sabatinados com o tema “Segurança Pública”.

De acordo com a Associação dos Delegados de Polícia, delegados de Polícia Civil de todo o Estado irão acompanhar a sabatina para conhecer as propostas dos candidatos para a Segurança Pública, investimentos na Polícia Civil e carreira dos delegados para os próximos quatro anos.

Para levar o evento a todas as regiões do estado, a Adepol-OR irá transmitir ao vivo a sabatina em suas redes sociais (Facebook e Instagram).

De acordo com o presidente da entidade, Daniel Fagundes, a iniciativa contempla o interesse coletivo pelo evento. “É um pedido dos delegados associados que nós atendemos. Sendo assim, nada mais justo que disponibilizar o evento por meio de uma transmissão ao vivo e em alta resolução para todos os nossos associados. A expectativa é de que 90% das equipes das delegacias de polícia de todo o estado, acompanhem este importante evento”, pontuou o presidente em comunicado da assessoria.

Organização

De acordo com a associação, cada um dos quatro candidatos terá 30 minutos de fala. Serão cinco minutos para considerações iniciais. Logo em seguida, o participante responderá a cinco perguntas em formato padrão para os quatro participantes.

Para cada uma das questões, todas ligadas a segurança pública, investimentos na polícia civil e carreira, o candidato terá quatro minutos de tempo de resposta. Por fim, será concedido mais cinco minutos para as considerações finais.

Os candidatos Professor Piva (PSOL), Ogier Buchi (PSL), Geonísio Marinho (PRTB), Professor Ivan Bernardo (PSTU) e Priscila Ebara Guimarães (PCO) não foram convidados à sabatina. De acordo com a associação, o critério para escolha dos candidatos foi baseado em pesquisas eleitorais e espaço político ocupado na corrida eleitoral.

Carta de intenções

Ao término da participação, cada candidato será convidado a assinar uma carta de intenções tendo como base suas declarações durante a Sabatina da Adepol-PR. O documento será enviado a todos os delegados associados da Adepol-PR. “É uma forma de deixar registrada as intenções de cada candidato, queremos validar essas propostas e firmar esse compromisso com o próximo governador do estado”, concluiu o presidente Daniel Fagundes.

O evento será na sede da Adepol -PR. na Rua Padre Agostinho, 850, no bairro Mercês, em Curitiba.