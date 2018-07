“Delicadas Embalagens” em dose dupla no Teatro Sesi Portão

Bem Paraná



A peça "Delicadas Embalagens" é apresentada no Teatro Sesi Portão, em dose dupla, com sessões gratuitas para toda a família. No dia 16 de março, o espetáculo inicia às 16h e, no dia 17, a partir das 20h. Com texto e direção de Sueli Araujo, a apresentação retrata um envoltório de humanidades expostas às perdas e aos excessos da vida contemporânea, onde o afeto corre o risco de ser substituído por coisas.



A condução de Delicadas Embalagens é feita por quatro atores (Anne Celli, Ciliane Vendruscolo, Greice Barros, Luiz Bertazzo) que narram e vivenciam a intimidade e as perdas de uma família formada por pessoas muito jovens. São adolescentes que, trôpegos, educam suas duas filhas e tentam administrar - ao seu modo - uma vida adulta repleta de solicitações.

A montagem de 2008 da CiaSenhas de Teatro retrata seres imersos em conflitos familiares, onde os acontecimentos banais, apresentados sob diferentes pontos de vista, convidam o espectador a participar de um universo sensível e recheado de surpresas. O resultado é uma narrativa ágil e envolvente que desde o início estabelece uma relação de cumplicidade com a plateia.

Sobre - CiaSenhas de teatro

A CiaSenhas de Teatro de Curitiba, criada em 1999, é um coletivo que desenvolve pesquisa e criação teatral. Desde a fundação, a companhia têm se dedicado à investigação da linguagem cênica com enfoque no trabalho do ator-criador, em paralelo, o desenvolvimento de dramaturgia original em processos compartilhados de criação. A companhia procura disponibilizar seus espetáculos às mais diferentes plateias, além de promover ações para o fortalecimento estético e político do teatro de grupo, por meio do diálogo com a cena contemporânea brasileira.



Serviço

Teatro Sesi Portão apresenta Delicadas embalagens

Data/ Horário: 16/03 às 16h e 17/03 às 20h

Valor: gratuito (retirar com 1h de antecedência no local)

Classificação indicativa: a partir de 12 anos

Local: Teatro Sesi Portão

Endereço: Rua Padre Leonardo Nunes, 180 – Portão

Contato: (41) 3271-8469

Observação: sujeito a lotação

Mais informações: