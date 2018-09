Delivery curitibano é o primeiro do mundo com aplicativo com controle de voz

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Que tal pedir qualquer coisa em casa, entre elas comidas, livros, remédios, roupas, perfumes e, até mesmo, ração para cachorro, utilizando somente o controle de voz? Sim, isso é possível no James Delivery, aplicativo que oferece um serviço personalizado de entregas. A startup acaba de lançar o “James Voice”, se tornando a primeira empresa do mundo a oferecer delivery por comando de voz.

Além de ser uma solução inédita para os usuários, o “James Voice” difunde a acessibilidade beneficiando pessoas com dificuldades motoras e visuais. "Somos a primeira empresa do mundo a oferecer delivery por comando de voz, facilitando a vida de pessoas muito atarefadas, que tenham urgência em receber o produto, e principalmente pessoas com dificuldades motoras e visuais, que nunca tiveram uma ferramenta tão descomplicada para auxiliar nas compras do dia a dia", detalha Lucas Ceschin, que idealizou e fundou o James Delivery com os empresários Juliano Hauer, Eduardo Petrelli e Ivo Roveda.

A startup partiu do princípio de que a forma mais natural das pessoas se comunicarem é pela voz. Foram meses de estudos para implantar o conceito com excelência dentro do aplicativo. "Para tornar o projeto realidade, nosso time desenvolveu tecnologias de ponta, usando muito suor e inteligência artificial, tornando o ato de fazer um pedido tão simples quanto falar no telefone com um amigo. Se antes você gastava alguns minutos para fazer um pedido, agora é possível fazê-lo em poucos segundos", explica Lucas.

Funcionando no Brasil desde maio de 2016, com início das operações na cidade de Curitiba, o James Delivery está disponível nas plataformas Android e iOS. Nele, os usuários podem comprar tudo o que quiserem, de qualquer empreendimento comercial das cidades de Curitiba e Balneário Camboriú (SC). Com o “James Voice” ou por meio do pedido tradicional basta escolher o local, o produto e pedir. Após o pedido finalizado, um entregador (James) vai até a loja, realiza a compra e entrega onde o usuário solicitar.

"Somos um delivery com características bem especiais. Compramos qualquer coisa, de qualquer lugar e entregamos em minutos. Os brasileiros estão acostumados com o tradicional delivery de restaurantes em que o motoboy sempre faz a entrega da mesma coisa. O James consegue entregar qualquer produto que possamos comprar na cidade e entregar de bike, carro ou moto. São tantas possibilidades que o público demora para acreditar que com um único aplicativo é possível fazer tudo isso. Agora, com o ‘James Voice’, disponibilizamos essa comodidade para um número ainda maior de pessoas", completa Juliano Hauer.

Para conhecer um pouco mais sobre o James Delivery, acesse o site www.jamesdelivery.com.br.