Delivery de figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2018

A Copa do Mundo 2018 só começa no dia 14 de junho, mas o álbum de figurinhas oficial da competição já virou febre entre crianças e adultos de todo país. A busca pelas imagens dos craques do futebol tem gerado uma “corrida maluca” pelas bancas, que não têm conseguido atender a alta demanda. Para facilitar a vida dos colecionadores, o James Delivery, aplicativo que oferece um serviço personalizado de entregas na capital paranaense, acaba de lançar um delivery exclusivo de álbuns e figurinhas oficiais da Copa. Para adquirir os álbuns e figurinhas e receber onde estiver é fácil. Basta baixar o James Delivery, disponível nas plataformas Android e iOS, e escolher a categoria “Copa”. Nela é possível escolher as opções “Álbum Capa Dura + 60 figurinhas”, que custa R$ 49,90; “Álbum da Copa 2018”, que custa R$ 7,90; e “Figurinha”, onde é possível comprar entre 1 (R$ 2) e 40 pacotes (R$ 80). A taxa de entrega custa a partir de R$ 5,90, dependendo a região da cidade de Curitiba. Para conhecer um pouco mais sobre o James Delivery, acesse o site www.jamesdelivery.com.br.

Busca mais rápida

O sistema de busca do Google, que está aí há quase 20 anos, anunciou nesta semanas mudanças capazes de tornar a busca ainda mais rápida. Os snippets são aquelas respostas que aparecem na busca, geralmente baseadas em artigos. Eles também receberam atualizações feitas pelo centro de engenharia de BH. No caso, além das respostas, serão exibidas imagens e outras buscas que tenham relação com o tema. O recurso vai ser disponibilizado em maio.

Be-a-Bá da Elétrica

O aplicativo Be-a-Bá da Elétrica, disponibilizado de modo gratuito e cujo público alvo são profissionais das diversas áreas da Engenharia, tem apresentado um alto índice de downloads em outros países. São 157 no total, espalhados por todos os continentes O app consiste em um guia prático de elétrica, que reúne conceitos, normas e tabelas, além da ferramenta Be-a-Bá PRO, que permite cálculos automáticos para todos os tipos de dimensionamentos. E é feito por curitibanos. O aplicativo foi idealizado pelo Engenheiro Eletricista e empresário paranaense Fábio Amaral, da Engerey Painéis Elétricos, e lançado em parceria com a Reymaster Materiais Elétricos. Disponibilizado no final de 2015, a app já contabiliza 75 mil downloads, sendo um sucesso em sua área.

BIZARRICES

Os pés no forno

Quem já não teve essa vontade para aquecer os pés nos dias frios de Curitiba. Com a proximidade do inverno, quem sabe essa imagem postada em um blog sobre as singularidades da Rússia - o País da Copa do Mundo de 2018 -, vira inspiração para alguns “estrangeiros” aguentarem o inverno de Curitiba? Vale para os curitibanos avessos ao frio. Só não vale esquecer os pés dentro do forno