Demi Lovato cancela shows no Brasil para fazer reabilitação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Demi Lovato, 25, cancelou oficialmente a sua turnê na América do Sul, que incluía quatro shows no Brasil. Após ficar internada com suspeita de overdose de heroína, a cantora deu entrada em uma clínica de reabilitação. Em carta, a cantora americana já tinha avisado aos fãs que precisaria de um tempo para se recuperar.

Em nota, a produtora Live Nation, responsável pela turnê no Brasil, e a Multi Entretenimento, parceira local para os shows em Recife e Fortaleza, confirmaram o cancelamento e indicaram que o valor dos ingressos será devolvido a partir da próxima quarta-feira (15).

Segundo a empresa, quem comprou o ingresso pelo site da Eventim terá a compra automaticamente cancelada e o dinheiro será estornado.

Quem comprou na bilheteria ou ponto de venda com cartão de crédito ou débito também terá o valor estornado.

Nas compras com cartão de crédito, a produtora avisa que a solicitação de estorno ao banco emissor do cartão deve ocorrer a partir da próxima quarta. O prazo para visualizar o estorno é de até duas faturas, conforme data de fechamento do cartão de crédito.

Já no caso das compras com cartão de débito o valor será creditado na conta correspondente.

Para as compras efetuadas em dinheiro, o interessado deve enviar até o dia 15 de setembro uma foto nítida dos ingressos, juntamente com o Formulário de Solicitação de Estorno (https://tinyurl.com/reembolsoDL) preenchido e assinado para o e-mail [email protected], inserindo no campo assunto: "Cancelamento Demi Lovato". O valor total da compra será depositado na conta do titular informada no formulário de estorno, no prazo máximo de 15 dias úteis após o envio das informações completas. O comprovante de depósito será enviado para o e-mail de contato informado.

RECAÍDA

Demi Lovato foi encontrada desmaiada no dia 24 de julho, após uma suposta overdose de heroína em uma festa. Um de seus amigos também comentou sobre as amizades da cantora para a revista People: "As pessoas com quem ela tem andado ultimamente não são suas verdadeiras amigas. Elas não têm seus melhores interesses no coração. Ela (Demi) afastou seus amigos de verdade".

De acordo com o portal TMZ, a cantora seguiu para a Califórnia a fim de continuar o tratamento em um centro de reabilitação, cujo nome não foi divulgado. O site já havia informado no último dia 2 que Demi estaria próxima de ter alta do hospital.

A mãe de Demi, Dianna Hart, também impôs regras para evitar uma nova recaída da filha: "Demi teve que entregar seu telefone para sua mãe antes de ir para a reabilitação e Dianna está passando por isso com um pente-fino para cortar todas as pessoas que são uma má influência em sua filha. Dianna está decidindo quem pode e não pode mais estar na vida de Demi. É para o bem dela ", disse uma fonte para o site Radar Online. O site ainda afirmou que Demi ficará no programa de reabilitação por três meses.

No seu perfil do Instagram, na última segunda-feira (7), Demi postou uma mensagem aos fãs em que diz que continuará lutando. Na mensagem, ela diz: "Tenho sido transparente sobre meu vício durante toda a minha jornada. O que eu venho aprendendo é que isso não é uma simples doença que desaparece com o tempo. É algo que eu preciso superar e ainda não consegui".

A cantora, que já se tratava de distúrbios alimentares, bulimia, anorexia e automutilação, agradeceu à sua família e time de médicos que a atendeu no hospital. "Eles ficaram o tempo todo ao meu lado e, sem eles, eu não estaria escrevendo essa carta à vocês ", diz Demi. "Quero agradecer a Deus por me manter bem e sã e salva. Aos meus fãs, eu sou eternamente grata por todo o seu amor e apoio que eles têm dado ao longo de toda essa semana", afirma. "Os seus pensamentos positivos e orações ajudam a passar por esses tempos difíceis."