Demi Lovato comemora saída da reabilitação e incentiva o voto nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Demi Lovato, 26, usou suas redes sociais, nesta terça-feira (6), para comemorar a saída da reabilitação e aproveitou para incentivar que seus fãs votem nas eleições que renovarão o Congresso americano.

"Estou agradecida por estar em casa a tempo de votar! Um voto pode fazer a diferença, então faça sua voz ser ouvida! Saiam e votem!", afirmou a artista em sua conta no Instagram, ao lado de uma foto dela mesma no local de votação.

Demi não usava as redes sociais desde julho, mês em que sofreu uma overdose de heroína. Ela foi socorrida desacordada em sua casa e precisou ficar dez dias internadas, antes de ser encaminhada a uma clínica de reabilitação.

No último final de semana, ela foi vista pela primeira vez desde o início do tratamento. A cantora estava com o estilista Henry Levy, com quem jantou e teria passeado de mãos dadas.

A artista sofre com o vício em álcool e drogas desde o início da carreira e já passou por internações para tratar problemas psicológicos e alimentares em 2010. Em março deste ano, ela chegou a comemorar seis anos de sobriedade, mas em sua última música, 'Sober', lançada em junho, ela se desculpou por não estar sóbria.