Demi Lovato deixa clínica de reabilitação para ver psiquiatra em Chicago

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Demi Lovato, 25, deixou nesta quinta-feira (9) a clínica de reabilitação em que estava e embarcou para Chicago. Segundo o site americano TMZ, a mudança foi recomendada pelos médicos da cantora, que deverá consultar um novo psiquiatra na cidade.

A jovem sofreu uma overdose de heroína no mês passado e precisou ficar internada por mais de dez dias para recuperação até deixar o Hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, no último sábado (4). Desde então, ela estava internada na clínica de reabilitação em que foi sugerida a viagem.

Acompanhada da mãe, Demi chegou a Chicago às 2h desta sexta (horário local), em um jato particular e deverá ficar na cidade por vários dias para consultar o psiquiatra que seria especializado em saúde mental e sobriedade. Depois disso, ela deverá retornar para a reabilitação na Califórnia.

No último dia 5, Demi postou uma mensagem aos fãs em que diz que continuará lutando. Na mensagem, ela diz: "Tenho sido transparente sobre meu vício durante toda a minha jornada. O que eu venho aprendendo é que isso não é uma simples doença que desaparece com o tempo. É algo que eu preciso superar e ainda não consegui".

A cantora, que já se tratava de distúrbios alimentares, bulimia, anorexia e automutilação, agradeceu à sua família e time de médicos que a atendeu no hospital. "Quero agradecer a Deus por me manter bem e sã e salva. Aos meus fãs, eu sou eternamente grata por todo o seu amor e apoio que eles têm dado ao longo de toda essa semana", disse.

Demi teve problemas com o vício em álcool e drogas no começo de sua carreira e passou por internações para tratar transtornos alimentares e psicológicos em 2010. Em março deste ano ela chegou a comemorar seis anos de sobriedade. Em sua última música, 'Sober', lançada em junho, no entanto, ela se desculpava por não estar sóbria.