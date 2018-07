Demi Lovato é internada após suposta overdose de heroína, diz site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Demi Lovato foi internada na tarde desta terça-feira (24) em um hospital de Los Angeles após uma suposta overdose de heroína. A informação é do site americano TMZ, que afirma não ter informação sobre seu estado de saúde.

Com histórico de abuso de álcool e drogas, a cantora lançou no mês passado a música 'Sober', em que ela narra seu esforço para superar o alcoolismo e se desculpa por não estar sóbria.

A cantora teve problemas com o vício no começo de sua carreira e passou por internações para tratar transtornos alimentares e psicológicos em 2010. Em março deste ano ela comemorou seis anos de sobriedade e conta na música sobre sua recaída.

"Me acorde quando a tremedeira tiver acabado e quando o suor frio desaparecer. Me chame quando isso acabar e quando eu sou reaparecer. Mãe, me desculpe, eu não estou mais sóbria. Pai, por favor me desculpe pela bebida derramada no chão."