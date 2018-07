Demi Lovato está consciente após suspeita de overdose

Folhapress

SÃO PAULO, SP - Demi Lovato, 25, foi internada nesta terça-feira (24) em um hospital de Los Angeles com sintomas de uma overdose provocada pelo uso de heroína. Segundo o TMZ, a cantora acordou no início da noite e vem se recuperando bem.

A internação da cantora, no entanto, não teria sido uma surpresa para seus amigos mais próximos. Segundo o portal, pessoas próximas à Demi desconfiavam que ela havia voltado à usar drogas e notaram sinais de que a cantora estava tendo uma recaída.

Amigos afirmam que Demi vinha enfrentando problemas mesmo antes do lançamento de "Sober", canção em que narra seus esforços para se manter sóbria. A situação se agravou no começo do mês, quando a cantora brigou com seu conselheiro de sobriedade. A cantora teria alegado, em uma discussão, que ele estava traindo sua confiança.

Em nota, a assessoria da cantora declarou que algumas informações da mídia americana estariam incorretas. "Demi está acordada e com a família e quer agradecer a todos pelo amor, orações e apoio. Algumas informações dadas estão erradas e eles pedem por privacidade e parem de especular sobre sua saúde e sua recuperação é o mais importante agora".

Nas redes sociais, famosos declararam seu apoio à cantora. "Eu te Amo, Demi", escreveu Ariana Grande. "Eu amo tanto a Demi que parte o meu coração vê-la passando por isso. Ela é uma luz nesse mundo e estou enviando meu amor para ela e sua família", publicou a apresentadora Ellen DeGeneres.

"Minha menina linda, você é forte, você sempre foi", compartilhou Bella Thorne. "Todos nos a amamos e precisamos rezar para que ela se recupere. Ela é uma lutadora", escreveu Nick Jonas em seu Twitter.

Outros famosos como Bruno Mars, Lady Gaga e Dulce Maria compartilharam mensagens de apoio à cantora. No Twitter, a hashtag #prayforDemi ("Reze pela Demi") e #YouAreNotAloneDemi ("Você não está sozinha, Demi") seguem entre os trending topics.