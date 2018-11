Demi Lovato está sóbria há 90 dias, afirma mãe da cantora em entrevista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Demi Lovato, 26, está sóbria há 90 dias, segundo a mãe da cantora, Dianna De La Garza. No final de julho, ela foi internada em um hospital de Los Angeles, após uma suposta overdose de heroína, segundo informação do site americano TMZ.

Dianna falou sobre a filha durante o programa "Conversas com Maria Menounos". "Sim, ela está sóbria há 90 dias. Eu não poderia estar mais agradecida e orgulhosa dela porque o vício é uma doença, é trabalhoso. Não é fácil e não há caminhos difíceis.

Lovato foi internada em uma clínica de reabilitação na Califórnia no início de agosto. De La Garza afirma que não sabe o que levou a filha a ter uma nova recaída.

"Sabia que ela não estava sóbria, mas era só isso que eu tinha conhecimento naquele momento. Eu não sabia o que ela estava fazendo da vida porque ela não vive comigo", afirmou a mãe, que fala do desespero que sentiu ao ser informada da overdose de sua filha.

"Eu estava procurando meu telefone e vi todas aquelas mensagens de texto vindo de todos os lugares. Uma das mensagens me intrigou com a frase: 'Acabei de ler no TMZ, sinto muito'. Fiquei horrorizada", lembrou Dianna.

O CASO

No final de julho, a cantora foi encontrada desacordada dentro de casa, onde recebeu os primeiros atendimentos por conta de uma overdose. Desde então, ela ficou dez dias internada e foi, em seguida, para uma clínica de reabilitação.

Demi sofre com o vício em álcool e drogas desde o início de sua carreira e já passou por internações para tratar problemas psicológicos e alimentares em 2010. Em março deste ano ela chegou a comemorar seis anos de sobriedade. Em sua última música, 'Sober', lançada em junho, no entanto, ela se desculpava por não estar sóbria.

Há poucos dias, a própria mãe de Demi, autorizada pela filha, deu um depoimento contando sua versão do caso. Recentemente, o traficante que vendeu as drogas para a cantora foi preso, em caso não relacionado à overdose da estrela.

Segundo o site americano TMZ, contudo, Demi tem sido constantemente acompanhada por seu ex-namorado, o ator Wilmer Valderrama, famoso pelo seu papel na série "That 70's Show". Os dois namoraram por seis anos, e se separaram em 2016.