Demi Lovato fala pela primeira vez sobre overdose em texto nas redes sociais

Redação Bem Paraná

A cantora Demi Lovato, 25 anos, usou as redes sociais neste domingo (5) para se pronunciar pela primeira vez sobre seu estado de saúde.

Veja o texto na íntegra:



“Eu sempre fui transparente sobre a minha jornada com o vício. O que aprendi é que esta doença não é algo que desaparece ou desaparece com o tempo. É algo que devo continuar a superar e ainda não fiz. Quero agradecer a Deus por me manter viva e bem. Aos meus fãs, sou eternamente grata por todo o seu amor e apoio ao longo desta semana passada e além. Seus pensamentos e orações positivos me ajudaram a navegar neste momento difícil. Quero agradecer a minha família, a minha equipe e aos funcionários do Cedars-Sinoi (centro de reabilitação) que estiveram ao meu lado esse tempo todo. Sem eles eu não estaria aqui escrevendo esta carta para todos vocês. Agora preciso de tempo para me curar e focar na minha sobriedade e caminho para a recuperação. O amor que vocês me mostraram nunca será esquecido e estou ansiosa pelo dia em que poderei dizer que saí do outro lado. Eu continuarei lutando, Demi”.

Ela ainda está hospitalizada no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, após ser achada desmaiada no dia 24 de julho, em sua residência, após sofrer uma overdose supostamente de heroína.

A artista, tinha convidado amigos para sua casa após ter festejado o aniversário de uma de suas dançarinas em uma boate de Los Angeles, na Califórnia. Após a celebração, a funcionária da cantora ficou preocupada, pois, pouco antes do meio-dia, ela ainda não tinha saído de seu quarto. Ao entrar no cômodo, a assistente encontrou Demi inconsciente e chamou os paramédicos com urgência. Ao recuperar a consciência ainda no local, Demi se recusou a revelar aos socorristas quais drogas tomou.