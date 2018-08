Demi Lovato recebe alta de hospital e vai para reabilitação

Da redação

A cantora Demi Lovato deixou o Cedars-Sinai Medical Center, hospital onde estava internada, e foi transferida para um centro de reabilitação, onde ficará por um bom período de tempo, segundo informações do TMZ. Fontes do site informaram que ela saiu do hospital no sábado, 4, onde estava internada desde 24 de julho por conta de uma overdose. Agora, a cantora segue para uma clínica particular fora da Califórnia, onde irá se dedicar à reabilitação. Ainda segundo o TMZ, a equipe de Demi está focada em tirar as influências negativas da vida da cantora, como amigos que alimentaram seu vício. No último domingo, 5, a cantora publicou a primeira mensagem aos fãs após o episódio. Na publicação, Demi agradeceu o apoio e disse que continuará lutando em busca da sobriedade. Confira a íntegra clicando aqui.

Cinema



Aos 81 anos, Robert Redford anuncia aposentadoria

O ator Robert Redford, de 81 anos, anunciou numa entrevista ao Entertainment Weekly que vai se aposentar da atuação. “The Old Man & the Gun”, a ser lançado ainda em 2018, será seu último filme. “Nunca diga nunca, mas concluindo esse trabalho, é isso para mim em termos de atuação, e eu vou me aposentar porque estou fazendo isso desde que tinha 21 anos. Pensei, é o suficiente. E por que não sair de cena com algo para cima e positivo?”, disse o ator.

Música



Sarah Brightman fará show em Curitiba

Sarah Brightman retorna ao Brasil para cinco apresentações e uma delas será em Curitiba, no 1º de dezembro, no Teatro Guaíra. Ao longo de 30 anos de carreira, 32 milhões de cópias vendidas e mais de 180 discos de ouro/platina em mais de 40 países, Sarah, continua se apresentando em Teatros, Arenas e Estádios, sempre cativando milhões de fãs ao redor do mundo. ‘Time to Say Goodbye’, interpretada por Brightman e Andrea Bocelli, se tornou um imenso sucesso internacional e fez de Brightman, a única artista no mundo a ser convidada para cantar em 2 Jogos Olímpicos para um público de mais de 7 bilhões de pessoas. Com uma carreira de mais de 30 anos, chegou a vender mais 32 milhões de cópias e conquistou mais de 180 discos de ouro/platina em mais de 40 países.

Viralizou

Idosos fogem de casa de repouso para irem a festival de rock

Dois homens idosos fugiram de uma casa de repouso na Alemanha na última sexta-feira, 3, para ir à 29ª edição do festival de rock Wacken Open Air, considerado o maior espetáculo de heavy metal do mundo. A porta-voz da polícia local, Merle Neufeld, afirmou à emissora alemã Norddeutscher Rundfunk que os fugitivos foram encontrados “desorientados e atordoados” pelas autoridades às três horas da madrugada de sábado. No entanto, pareciam ter aproveitado bem o evento. “Eles obviamente gostaram do festival de metal, e o lar de idosos rapidamente organizou um transporte de retorno depois que a polícia os pegou”, disse.

Níver do dia

Charlize Theron

atriz sul-africana

43 anos