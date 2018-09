Demissões amistosas com ética e maturidade

Quando a economia não vai bem as empresas são obrigadas a efetuar cortes de pessoal e reduzir a estrutura. Um gerente de uma filial de uma empresa de logística quando orientado pela direção a fazer cortes de pessoal para adaptar a estrutura às turbulências do mercado, ofereceu como opção a sua própria demissão por reconhecer que as medidas sugeridas poderiam não produzir os efeitos esperados. Empresa e o profissional se entenderam num acordo e dão exemplo de maturidade em situações de crise. Um bom exemplo que demonstra ética e maturidade das partes. Conversamos Alberto Benitez, ex gerente da filial de empresa de logística em Curitiba.

Como os negócios impactaram o desligamento

Achei que o momento exigia mudanças. A empresa precisava reduzir custos demitindo mais pessoas e, por considerar que a medida seria muito drástica, poderia prejudicar o desempenho da empresa e agravar mais ainda os problemas. Em ultima instancia, eu estaria apenas adiando a minha saída. Além do mais, setor de transportes internacionais está vivenciando turbulências e a questão cambial passou a ser um fator a mais de desajustes.

Redução de demanda e tarifas mais competitivas

Sendo tudo tratado em moeda estrangeira, muitas vezes, entre o recebimento dos valores até a efetiva remessa do pagamento ao exterior, a cotação pode subir rapidamente e consumir as margens de ganho. Devido à redução da demanda, aumentou a necessidade de atuar com tarifas mais competitivas, bem como de maior envolvimento dos parceiros internacionais no fechamento de negócios no exterior, visto que muitas empresas com maior volume de cargas fecham os embarques fora do Brasil.

Ao invés de cortes de cargos menores a sugestão foi eliminar a gerência

Em razão destes fatores, coloquei como opção à direção da empresa eliminar salários mais altos invés de cargos menores. A direção da empresa levou em conta, também, que a filial está muito bem estruturada, daí entendeu que este caminho seria menos prejudicial ao desempenho da filial. Procurei o tempo todo encarar a questão da forma mais profissional possível e por isso, entendo que estou saindo pela porta da frente com a sensação que os relacionamentos foram devidamente preservados em sem estremecimentos.

Causa da crise que atingiu o setor de cargas internacionais

A diminuição da demanda provocou um acirramento da competição que levou as empresas do setor a uma guerra de preços suicida, onde muitas empresas visando aumentar a carteira de clientes passaram a oferecer valores de frete abaixo do valor de custo na esperança de fidelizar clientes. O que certamente não ocorreu,pois numa guerra deste tipo todos perdem. Hoje trabalho como dono do próprio negócio, onde atuo numa trade company.

