Demitida após sete anos, bailarina do Faustão diz que está feliz

CRIS VERONEZ

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS0 - Após sete anos e meio integrando o grupo de bailarinas do Domingão do Faustão, Raquel Guarini, 35, diz que está feliz por ter permanecido mais tempo no programa do que a maioria das outras integrantes do balé. Segundo ela, a notícia de sua demissão não foi uma surpresa.

"De tempos em tempos eles trocam as meninas do balé. Me considero uma vencedora, porque são raras as meninas que ficaram esse tempo todo que eu fiquei", disse, em entrevista à reportagem.

A bailarina desmentiu rumores de que a demissão tenha ocorrido por conta da idade ou de possibilidade de gravidez. Disse também que tudo ocorreu de forma pacífica e que, diferente do que foi divulgado em alguns veículos de imprensa, ela não soube que estava fora da empresa através da internet.

"A Globo é super profissional e jamais faria essa notícia chegar até a gente pela imprensa. A informação de que fiquei decepcionada é totalmente falsa. Não tem nada a ver."

De acordo com a assessoria de imprensa da Globo, "a renovação do quadro de bailarinas acontece periodicamente e tem a ver com a dinâmica artística de um programa com tanto tempo no ar, que evolui naturalmente em todas as suas áreas (bailarinas, quadros, estrutura, etc.)".

Foram demitidas também outras quatro bailarinas: Bruna Padovani, Thais Santiago, Juju Fructuozo e Rachel Drodowsky.

BICAMPEÃ

Guarini, que já participou de todos os quadros do Domingão, diz que o ápice de sua trajetória no programa foi quando recebeu o título de bicampeã da Dança dos Famosos, quadro que testa as habilidades de dança dos seus participantes desde 2005.

"Não existe outra bailarina ainda com este título. Em 2012, venci com meu parceiro Rodrigo Simas e em 2014 com o Marcelo Mello", relembra.

A bailarina fala também sobre a relação com Faustão: "A gente tem muito contato com ele no palco. Ele sempre foi muito generoso com a gente e sempre defendeu nosso trabalho".

Ela revela que trabalhar com o ex-patrão era um sonho de infância: "Na primeira vez que subi no palco do Domingão, ao vivo, tremi da cabeça aos pés, suei frio".

Eleita a musa fitness do balé pelas colegas por causa do seu estilo de vida, Guarini diz que sentirá saudade das 34 companheiras de palco.

"Sempre tive uma relação muito boa com elas. Fui mãezona, acolhedora. Eu procurava sempre ajudar as meninas novas. Claro que temos nossas questões de afinidade, mas não tem briga. Somos extremamente parceiras. Quando entrávamos no palco, virávamos uma só. Era uma união muito gostosa", conta.

Fora do Domingão, a bailarina vai aproveitar a alcunha de musa fitness a seu favor: "Nessa nova jornada, devo apostar em minha carreira fitness. Quem sabe não me inscrevo em uma competição de fisiculturismo?"

Ela também estreia, em breve, como professora de dança no Youtube. O primeiro vídeo está previsto para ir ao ar em setembro.

"Graças a Deus eu já estava com esse projeto paralelo. Meu canal se chama Raquel Guarini e vou ensinar as pessoas a dançarem em casa, na balada... Dançar de verdade todos os ritmos. As pessoas olham aquele show na televisão e às vezes acham que não dá pra dançar assim", explica ela, que também dá aulas presenciais.

Após 12 anos trabalhando aos finais de semana - ela também passou por outras emissoras além da Globo, como SBT e Band - Guarini vai aproveitar o final de semana em família, na cidade de Amparo, interior de São Paulo.