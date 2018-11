Demitido, Aguirre celebra São Paulo na Libertadores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Diego Aguirre se manifestou publicamente pela primeira vez após a demissão do São Paulo, anunciada no dia 11 de novembro. Em seu perfil no Instagram, o uruguaio celebrou a conquista da vaga para a Pré-Libertadores de 2019 e destacou a qualidade do trabalho apresentado no clube paulista -ele iniciou a trajetória em março deste ano.

Para o lugar de Aguirre, o São Paulo efetivou o auxiliar André Jardine. No entanto, o ex-treinador das categorias de base ainda não tem a garantia de que vai dirigir o time profissional em 2019.

Confira abaixo a mensagem de Diego Aguirre:

"Na última semana, pensei no que dizer como uma forma de me despedir do São Paulo, camisa que defendi com orgulho e vontade como atleta e treinador.

Defendendo essa equipe vivemos grandes momentos e chegamos a um patamar que ninguém esperava quando a temporada se iniciou. Porém, termos alcançado o auge de nossas possibilidades criou uma realidade que impressionou a todos.

Me despeço do São Paulo com o sentimento de que entregamos todo o possível, e a vaga na próxima Libertadores é a prova de que o objetivo foi alcançado.

Deixo meu agradecimento e carinho aos meus atletas, que deram o máximo em cada minuto em campo, e à torcida são-paulina que, nos bons e maus momentos, não deixou de nos apoiar."