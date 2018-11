'Democracia não é uma palavra vazia', diz Ai WeiWei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chinês Ai WeiWei, que inaugura no sábado (20) a mostra "Raiz", na Oca, em São Paulo, disse que a "democracia não é uma palavra vazia". "Sempre vou apoiar pessoas falando abertamente, discutindo e se envolvendo", diz o artista.

"A arte está sempre perguntando sobre nossas verdades, e todas essas coisas são muito importantes em qualquer momento, especialmente em tempos problemáticos", afirma, em entrevista à TV Folha.

"Raiz" será a maior exposição sobre Weiwei já realizada no mundo, ocupando os quatro andares do espaço expositivo projetado por Niemeyer. Reúne trabalhos icônicos da carreira do escultor, fotógrafo, cineasta e dissidente chinês, mais uma série de obras inéditas, produzidas no Brasil por artesãos locais.

Em outra entrevista, Weiwei diz "estar ciente" e "se importar" com o cenário eleitoral no Brasil, apesar de não ser um profundo conhecedor. "Falo com amigos, com o motorista de táxi, com o curador da minha exposição, com as pessoas que conheço, e pergunto as opiniões deles."