Demônios da Garoa comandam o baile da terceira idade nesta quarta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O baile da terceira idade do Sesc Pompeia (zona oeste) recebe uma atração especial na tarde desta quarta-feira (26): um show gratuito do grupo de samba mais tradicional da cidade, o Demônios da Garoa.

Canções clássicas de Adoniran Barbosa, como "Samba do Arnesto", "Tiro ao Álvaro" e "Trem das Onze" estão garantidas no repertório. Porém, o grupo ainda toca marchinhas de Carnaval e clássicos do rock , como "Exagerado", de Cazuza, e "É Preciso Saber Viver", dos Titãs. "É o show interativo, que estamos acostumados a fazer com músicas que o público sempre canta com a gente", diz Sérgio Rosa, 63 anos, tocador de afoxé.

Os Demônios, que estão em turnê que comemora os 75 anos de formação do grupo, ainda cantam músicas em tributo ao cantor e compositor paulista Jair Rodrigues (1939-2014).

Às 21h, eles apresentam mais um show na unidade com ingressos a R$ 20.

DEMÔNIOS DA GAROA

QUANDO Quarta (26), às 16h30

ONDE No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93, Pompeia, tel. (11) 3871-7700)

QUANTO Grátis. 800 lugares. Livre.