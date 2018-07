Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC

Relatório obrigatório para todas as empresas, a Demonstração do Fluxo de Caixa deve ser apresentada juntamente com os outros relatórios contábeis, quando da divulgação do Balanço Patrimonial. Ela tem a finalidade de demonstrar se a empresa gerou ou consumiu caixa no exercício social da demonstração que está sendo divulgada.

Quando existe a geração de caixa na DFC, a Empresa teve recursos financeiros recebidos e, quando houve consumo de caixa na DFC a Empresa, provavelmente, pode estar obtendo resultados que não estão gerando dinheiro para a Empresa, mesmo em situações de lucro, que podem ser lucros apenas econômicos e não financeiros, quando a empresa vende muito a prazo e tem dificuldades para receber dos seus clientes.

Nessa demonstração são distribuídas as informações de três formas: Atividades Operacionais, Atividades de Investimentos e Atividades de Financiamentos. Nas Atividades Operacionais são computados os recebimentos e pagamentos de Caixa sobre o que a Empresa vende e o que paga relacionado à operação da Empresa. Nas Atividades de Investimentos são os pagamentos e recebimentos de investimentos, como compra e venda de máquinas para a Empresa, investimento em outras Empresas etc. Finalmente, as Atividades de Financiamento estão relacionadas ao recebimento de recursos dos Sócios ou de financiamentos bancários.

A DFC pode ser apresentada de duas formas: pelo método indireto e pelo método direto. A diferença dos métodos está na forma que são calculadas as informações das Atividades Operacionais: A indireta calcula os valores a partir do Balanço Patrimonial e a direta faz os cálculos partindo dos lançamentos contábeis.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba