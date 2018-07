Denise Fraga retorna a Curitiba com a peça 'A Visita da Velha Senhora'

Redação Bem Paraná, com assessoria

A atriz Denise Fraga retorna a Curitiba com o espetáculo "A Visita da Velha Senhora", nos dias 26, 27 e 28 de julho, no Teatro Guaíra. Esta curta temporada encerra uma trilogia de grande sucesso: nos últimos anos, ela esteve na cidade com os espetáculos "A Alma Boa de Setsuan" e "Galileu Galilei", arrebatando o público e consolidando sua plateia na cidade. Ingressos já estão à venda a R$ 60 (plateia) e R$ 50 (balcão).

"A Visita da Velha Senhora" expõe a fragilidade de nossos valores morais e da nossa noção de justiça quando a palavra é dinheiro. O texto de Friedrich Dürrenmatt apresenta a milionária Claire Zachanassian (vivida por Denise), que chega à cidade arruinada de Güllen com promessas de salvá-los da falência. Em troca, ela pede pela morte de Alfred Krank, uma antiga paixão que a abandonou grávida. Assim, diversos personagens discutem, com muito humor, ironia e humanidade, se isso seria um ato de justiça, e o quanto pode-se moldar a ética em favor do poder do dinheiro.

O espetáculo, com direção de Luiz Villaça, fez temporada de seis meses no Teatro do SESI em São Paulo, antes de seguir turnê nacional. Já foi indicado ao Prêmio Shell nas categorias Melhor Atriz para Denise Fraga e Melhor Figurino para Ronaldo Fraga. Foi ainda indicado ao Prêmio Aplauso Brasil, com Melhor Atriz (Denise Fraga), Melhor Direção (Luiz Villaça), Melhor Arquitetura Cênica (Ronaldo Fraga) e Melhor Espetáculo Independente. Em março, participou do Festival de Teatro de Curitiba.

"A Visita da Velha Senhora" no Teatro Guaíra

Data: dias 26, 27 e 28 de julho, quinta-feira a sábado

Horário: 21h

Ingressos: R$ 60,00 – Plateia | R$ 50,00 Balcão

Local: Teatro Guaíra - Rua XV de Novembro, 971 - Centro, Curitiba – PR