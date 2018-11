Depois de ano cheio, Seleção faz última partida de 2018 nesta terça, às 17h30

CBF

Amistosos, Copa do Mundo e mais amistosos. Na segunda-feira (19), o técnico Tite comandou o último treinamento da Seleção Brasileira em 2018. A atividade, realizada no MK Stadium, em Milton Keynes, foi um trabalho tático de olho no amistoso desta terça-feira (20), contra Camarões.

Em campo, os jogadores participaram da já mais do que tradicional atividade de véspera de jogo, o "treino invisível", quando 11 atletas jogam sem adversários, apenas testando movimentos.

Depois, aí sim com duas equipes dispostas em campo, Tite deixou a bola rolar para exercitar o que já havia sido treinado. Antes do fim do trabalho desta segunda-feira, os jogadores ainda praticaram os lances de bola parada.

Brasil e Camarões se enfrentam em Milton Keynes, no MK Stadium. A bola rola para o confronto às 19h30 (17h30 de Brasília).