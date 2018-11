'Depois de destrancarem as piores portas do fascismo, liberaram Jair Bolsonaro', diz Gleisi

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, fez um pronunciamento em protesto contra Jair Bolsonaro (PSL) nesta quarta (10) na avenida Paulista, em São Paulo.

"Ninguém vai desfazer as conquistas que tivemos nos últimos 30 anos", disse Hoffmann no carro de som diante do Masp.

"Depois de destrancarem as piores portas do fascismo, liberaram Jair Bolsonaro, um homem fascista, que nega a política, se apresenta como novo e justiceiro, prega a violência e usa a mão para incitar a morte", disse.

Hoffmann citou os casos de violência que estão aparecendo nas redes sociais nos últimos dias, como o de uma garota em Porto Alegre que teve uma suástica marcada no corpo e o de um garoto agredido em Curitiba.

Ela falou também do caso do mestre de capoeira assassinado em Salvador.

"Está acontecendo o que não achávamos que ia acontecer: a morte por posicionamento político", completou.

Às 20h a manifestação contra o fascismo e por "ditadura nunca mais" ocupou uma quadra da avenida Paulista no sentido Consolação e todo o vão do Masp.

A concentração para o protesto começou por volta das 18h e, a partir das 19h, lideranças fizeram pronunciamentos de um carro de som estacionado diante do museu.