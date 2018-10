Depois de Dia das Crianças bom, comércio espera outras datas

Da Redação Bem Paraná

O Dia das Crianças foi de boas vendas no comércio. Segundo dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) neste ano as vendas aumentaram 2,2% quando comparadas aos resultados de 2017. Dessa forma, o indicador para a data comemorativa subiu novamente após ter sido de 2,7% em 2017. Em 2016 e 2015 as vendas nesta data haviam apresentado quedas de 4,2% e 3,4%.

A elevação das vendas nessa data segue em linha com a tendência de aumento do comércio e da atividade econômica no ano, em um ambiente que contempla um reaquecimento lento do mercado de trabalho e um retorno tímido do consumo das famílias. Em comparação com as demais datas comemorativas do ano, o Dia das Crianças acompanha o maior otimismo do consumidor em suas compras, mesmo que em um ritmo menor.

Também cria boa expectativa para outras datas comemorativas que costumeiramente impactam o comércio. No final do mês tem o Halloween, festa que vem ganhando adeptos e ajuda na vendas de outubro. Em novembro, na última sexta-feira do mês, acontece a Black Friday, que vem funcionando como uma prévia do Natal, também com altas vendas sobretudo no comércio online. Por fim, o mês de dezembro é dedicado para as compras de fim de ano, o que inclui presentes, vestimentas, alimentação e férias.

A prazo

As vendas a prazo para o Dia das Crianças cresceram 7,71% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados apurados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). A alta de 2017 sucede um crescimento de 8,25% observado no mesmo período do ano passado.

Pesquisa mostra que consumidor quer comprar na Black Friday, mas sem usar o 13º

Uma pesquisa realizada pelo Zoom, site e app comparador de preços e produtos, com 9 mil pessoas, revela que o evento já está no calendário dos brasileiros: 95% dos respondentes têm intenção de aproveitar as ofertas. Além disso, 57% dos consumidores pretendem gastar mais de R$ 1.000 na Black Friday, que este ano acontecerá em 23 de novembro.

Entretanto, os consumidores se mostram cautelosos com o orçamento. Dos respondentes, 67% não gostaria de comprometer o seu 13º salário com compras na data e 58% afirmam ter feito uma reserva financeira para aproveitar as ofertas.

Além disso, o evento continua sendo uma oportunidade para os consumidores economizarem nas compras de Natal. Esse ano, 62% pretendem aproveitar a data para antecipar os presentes. Quando questionados sobre o que priorizam para finalizar a compra, preço é o fator determinante para 77% deles. As categorias de produtos mais desejadas são: eletrônicos (53%), eletrodomésticos (52%), celulares/smartphones (50%), artigos de informática (38%) e itens de casa e decoração (23%).

“A Black Friday já está consolidada no mercado brasileiro”, comenta Thiago Flores, CEO do Zoom.