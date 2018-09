Depois de encostar em R$ 4,20, dólar recua para R$ 4,167

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da disparada do dólar para o patamar de R$ 4,20 na véspera, a moeda americana recuou de volta ao nível de R$ 4,16 nesta sexta-feira (14). Na semana, a alta acumulada é de 1,51%

Investidores seguem atentos a notícias sobre o desenrolar da disputa eleitoral, sendo a mais aguardada a pesquisa Datafolha, que deve ser divulgada por volta das 19h desta sexta.

O mercado financeiro quer medir a transferência de votos do ex-presidente Lula para Fernando Haddad após sua confirmação como candidato do PT, na terça-feira (11). O Datafolha será a primeira pesquisa realizada após a confirmação do ex-prefeito como candidato.

O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 4,167.

A Bolsa brasileira fechou em alta de 0,99%, a 75.429 pontos, em alta mais expressiva que a registrada pelos principais índices mundiais.