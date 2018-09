Depois de ganhar Dança dos Famosos, Maria Joana vence Superchef

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Maria Joana, 32, foi vencedora do quadro SuperChef Celebridades, do programa Mais Você (Globo), apresentado por Ana Maria Braga. Na última prova da competição, os finalistas tiveram duas horas para cozinhar uma entrada, um prato principal e uma sobremesa ao vivo na Casa de Cristal.

Este é o segundo reality show da Globo que a atriz vence. No ano passado, ela levou a melhor no quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão. Seu último trabalho na emissora foi na novela "Sol Nascente" em 2017.

No SuperChef, Maria Joana preparou tartar de salmão de entrada, camarão com molho de tomate e requeijão como prato principal e ambrosia na sobremesa. A combinação agradou os jurados, apesar da atriz ter perdido dois pontos por quatro minutos de atraso na apresentação do menu.

Maria Joana foi finalista ao lado dos atores Rafael Zulu e Rainer Cadete. Zulu e Maria empataram com 25 pontos e quem decidiu pela vitória da atriz foram os jurados Oscar Magrini e os chefs Alberto Landgraf e Roland Villard. "Espero que tenha sido divertido esse tempo com a gente", disse Maria Joana no final do programa, emocionada.

O prêmio foi um cheque de R$ 50 mil e um troféu. "Eu sou atriz e, como ator não está sempre trabalhando, vou guardar para pagar as contas", afirmou Maria Joana em entrevista ao Gshow.