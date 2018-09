Depois de identificar seis morcegos com raiva, Secretaria reforça alerta em Curitiba

SMCS

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) orienta a população a evitar o contato com morcegos, estejam mortos ou vivos. Desde o início do ano até o momento, a secretaria enviou para testagem 199 morcegos. Seis deles tiveram resultado positivo para o vírus da raiva. Todos eram insetívoros (se alimentam de insetos) ou frugívoros (se alimentam de frutas).

De acordo com a coordenadora da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) da SMS, Ana Paula Mafra Poleto, “este número de morcegos positivos para a raiva não representa surto ou aumento de casos, mas mostra que, assim como em anos anteriores, o vírus continua circulando e, por isso, as precauções contra a doença precisam ser mantidas.”

No ano passado, foram testados 226 morcegos e dez resultaram positivo. Ou seja, 4,4%. Em 2018, a incidência está em 3%, é considerada baixa.

Curitiba não registra casos de raiva em felinos desde 2010; em caninos desde 1981; e em humanos desde 1975.

Orientação

Mesmo com a incidência baixa é importante monitorar a circulação do vírus da raiva, para prevenir que cães e gatos sejam contaminados e, consequentemente, para que não haja transmissão para humanos.

Ao encontrar um morcego em situação incomum (caído no chão, dentro de casa, caçado por cão e gato, entre outros), a indicação é isolar o local onde o animal foi encontrado ou prendê-lo com um balde, caso esteja no chão.

Em seguida, recomenda-se registrar a solicitação de remoção pelo telefone 156 e aguardar o contato de um técnico da UVZ. “Indicamos que a pessoa não tente capturar o morcego e de forma alguma toque no animal”, orienta Ana Paula.

A UVZ vai até o local, realiza a remoção do morcego, faz a vacinação de cães e gatos que possam ter tido contato e dá orientações. Em seguida, o morcego é encaminhado para exame.

Estas medidas fazem parte do trabalho preventivo de rotina da UVZ, que se complementa com o monitoramento de cães e gatos suspeitos, cujas notificações são enviadas pelos veterinários. “Essas ações da UVZ, junto com a colaboração da população, são importantes para mantermos a doença sob controle”, diz Ana Paula.

Ana Paula ressalta que a grande maioria dos morcegos encontra-se saudável e tem papel biológico importante no controle de insetos e na disseminação de sementes. Desta forma, não se deve matar estes animais.

Vacina

Para os responsáveis por cães e gatos, a orientação da SMS, ainda, é mantê-los vacinados contra a raiva. A vacina deve ser feita anualmente. Cães e gatos têm hábitos de caça e, eventualmente, podem entrar em contato com morcegos contaminados.

Além de buscar clínicas particulares, os responsáveis também podem vacinar os animais de estimação na UVZ, na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC - Caiuá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

“É importante a vacinação anual contra raiva de cães e gatos, mesmo para animais idosos e que não tenham acesso às ruas, uma vez que o morcego pode entrar em casas e apartamentos”, ressalta Ana Paula.

Para humanos, não há indicação de vacinação prévia, com exceção dos profissionais que trabalham na área e com manejo de animais, conforme avaliação caso a caso feita pelo Centro de Epidemiologia da SMS, baseada nos protocolos do Ministério da Saúde.