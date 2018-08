Depois de manhã gelada, sol aparece em todo o Paraná e temperaturas ficam agradáveis

Da Redação Bem Paraná com sites

O sol predomina nas diversas regiões do Paraná nesta tarde de domingo (12). Apenas entre a Serra do Mar e as praias há uma maior concentração de nuvens. As temperaturas estão variando neste começo de tarde entre 26ºC no noroeste e 20ºC no Campos Gerais, RMC e litoral do Estado. Em Curitiba, às 14h45 fazia 21ºC.

Mas o começo da manhã foi gelado em todas as regiões. Apenas uma parte do Noroeste e o Litoral tiveram mínima acima dos 10ºC, mesmo assim sem passar dos 14ºC. Em Curitiba a mínima chegou a 4,2ºC. Na região Sul a mínima cravou em 0,3ºC.

A segunda-feira (13) não muda de configuração. A manhã ainda será de frio no Estado, com mínimas de 4ºC no Sul e Leste, e as máximas ficam altas, fazendo 26ºC no Noroeste.