Depois de queda em junho, PR cria 2,5 mil vagas em julho

Rodolfo Luis Kowalski

Após registrar no mês de junho o fechamento de 6.609 vagas formais de emprego, o mercado de trabalho paranaense voltou a reagir em julho. Segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho, no mês passado foram criadas 2.485 novas vagas de emprego formal no Estado (aquelas com carteira assinada).

Ao todo, foram abertas 93.219 vagas no mês, enquanto o número de demissões foi de 90.734. O saldo positivo paranaense, inclusive, foi o 6º melhor do país, atrás de São Paulo (15.333 novos postos criados), Minas Gerais (10.332), Mato Grosso (5.186), Goiás (4.118) e Pará (3.509).

Dos oito setores avaliados, quatro mais criaram do que fecharam postos de trabalho. Foram eles: construção civil (com saldo positivo de 1.252), serviços (1.074), comércio (985) e extrativa mineral (25). Já entre os setores que mais demitiram do que contrataram, o principal destaque negativo foi a indústria de transformação (-621 vagas), seguida por serviços industriais de utilidade pública (-151), agropecuária (-52) e administração pública (-27).

De janeiro a julho, o saldo de admissões e demissões segue positivo, com a abertura de 34.601 novos postos, com um total de 687.783 admissões ante 653.182 demissões. O resultado é o quatro melhor entre todas as unidades da federação, sendo que apenas São Paulo (158.540), Minas Gerais (102.883) e Goiás (37.156) criaram mais novos postos de traalho.

Nacional

Já o País fechou o mês de julho com a criação de 47.319 postos no mercado de trabalho, o melhor desempenho para este mês desde 2012, ano em que foram abertos mais de 142,4 mil empregos com carteira assinada.