Depois de um dia e meio desaparecido, família encontra Aziel

Redação Bem Paraná

Desaparecido por quase um dia e meio, Aziel Félix da Silva foi encontrado pela família neste começo de noite de sexta-feira (28). Aziel, de 47 anos, desapareceu no começo da tarde de quinta-feira (27), da frente da sua casa, no Boa Vista. De acordo com uma de suas irmãs, a família desconfia que ele possa ter entrado em crise e não tenha mais conseguido voltar para casa. O rapaz é gago e tem problemas psicológicos. Ainda segundo ela, foi a primeira vez que Aziel desaparece. Em outras ocasiões, contudo, já ocorreu de ele ficar fora de si e não conseguir reconhecer ninguém. Ele foi encontrado em um mercadinho em Colombo. Seu estado aparentemente era bom.



Desde seu sumiço a família estava aflita, buscando informações em hospitais da Capital e até mesmo na Polícia Civil, onde foi feito um boletim de ocorrência.

A família o levou até o Hospital do Trabalhador para exames e os resultados devem sair até as 11 horas deste sábado.